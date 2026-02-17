Inspección sanitaria hasta el último día de carnaval en Gatuncillo Norte

En el último día de la fiesta del pueblo, el equipo regional del Ministerio de Salud (MINSA) en la provincia de Colón se trasladó al área de la Transístmica para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.

El epicentro de los carnavales se mantiene en la comunidad de Gatuncillo Norte, en el corregimiento de San Juan, donde decenas de personas se han trasladado en compañía de familiares y amigos para disfrutar este último día de farsa.

La inspección se inició en las comunidades del 20 y Gatuncillo Norte, ambos en el corregimiento de San Juan, esta última población donde se desarrollan los carnavales.

En la inspección se revisó el nivel de cloro en los carros cisterna, utilizados para las mojaderas, dando como resultado que los mismos tenían los niveles adecuados.

En la comunidad del 20 se inspeccionaron 12 locales comerciales, en los que laboran 16 manipuladores de alimentos, los cuales estaban en regla.

Mientras que en la comunidad de Gatuncillo Norte se verificó a 12 manipuladores de alimentos de forma ambulante, a quienes no se encontró ninguna irregularidad.