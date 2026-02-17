Mulino ordena excluir a empresas europeas de licitaciones públicas

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó mantener el veto a las empresas europeas en las licitaciones públicas del país, luego de que la Unión Europea (UE) decidiera conservar a la nación centroamericana en su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.

“Mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades”, expresó el mandatario a través de su cuenta en X.

Proyectos estratégicos en riesgo

Panamá prepara la licitación de obras clave de infraestructura pública, entre ellas:

Un tren de carga y pasajeros hasta la frontera con Costa Rica.

hasta la frontera con Costa Rica. Nuevos puertos en las cercanías del Canal de Panamá .

. Un gasoducto y otras iniciativas logísticas.

Estos proyectos, valorados en miles de millones de dólares, ya habían despertado el interés de compañías de España, Francia y Países Bajos, ahora afectadas por la decisión gubernamental.

La decisión de la Unión Europea

Aunque en 2025 la UE retiró a Panamá de una lista vinculada al blanqueo de capitales, el bloque resolvió mantener al país en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, al considerar que persisten deficiencias en exenciones tributarias e intercambio de información financiera.

Mulino señaló que el Gobierno anticipaba este resultado y se prepara para la revisión prevista en octubre, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expresó confianza en que los avances permitirán la exclusión futura.

Avances internacionales y defensa de la imagen país

En el último año, Panamá ha logrado salir de:

La lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo.

del Parlamento Europeo. La lista de paraísos fiscales de Ecuador.

de Ecuador. La lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2023.

El mandatario ha reiterado que Panamá coopera con los estándares internacionales y rechazó la “estigmatización” del país, asegurando que su administración hará lo necesario para limpiar la imagen financiera de la nación en Europa y el mundo.

Inversiones millonarias en infraestructura

Entre los proyectos más ambiciosos destaca el tren Panamá–David, una vía de aproximadamente 400 kilómetros con inversión estimada superior a 4.000 millones de dólares, que ya cuenta con una declaración de intención firmada con Francia.

Asimismo, la construcción de dos nuevos puertos cerca del Canal de Panamá, con un costo aproximado de 2.600 millones de dólares, será licitada este año por la administración canalera, pese al nuevo escenario diplomático y comercial con Europa.