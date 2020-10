Camacho denuncia "chanchullos" de funcionarios del Tribunal Electoral

Luis Eduardo Camacho, secretario general del partido en formación Realizando Metas (RM) denunció este lunes algunas irregularidades de funcionarios del Tribunal Electoral cuando simpatizantes se inscriben en el colectivo y les aparece su registro en otro partido.

Camacho explicó que los simpatizantes denuncian que no les permiten inscribirse por que están inscritos, otros que no les entregan la hoja de inscripción, que se inscriben en Realizando Metas y le aparece en el formulario de inscripción como si lo hubiesen hecho en otro partido.

"Al parecer funcionarios siguen amañados con las mismas prácticas del pasado y esto debe corregirse”,indicó

Las denuncias se hicieron durante una gran inscripción de adherentes, este lunes en La Chorrera, organizada por el vicepresidente Francisco Ameglio y por el doctor Abdel Medina en la cual participaron, además de Camacho, Shirley Castañeda y Rubén Darío Campos, jr, miembros de la Junta Directiva.

Ante esto, “les pedimos a nuestros simpatizantes que hagan las denuncias correspondientes al momento y que verifiquen su hoja de inscripción”, solicitó Camacho, al tiempo que indicó que a través de las inscripciones de la página web también existen quejas ya que no reciben al momento de hacerlo ninguna constancia y es días hasta días después que les mandan el formulario y otros ni siquiera lo reciben”.



Camacho dijo que las inscripciones de Realizando Metas andan a buen ritmo y que en 12 días hábiles: nos ubicamos en el segundo lugar de inscripciones de partidos en formación superando a algunos que tienen años de andar buscando sus adherentes y seremos el primer partido en formación en inscribirse próximamente.

Si usted está interesado en recibir información de todas las actividades de RM puede escribir al número de WhatsApp 6952-9313 en donde el robot 'Ricky' responderá sus preguntas.

#NacionalCri Este lunes continúa la inscripción de adherentes del partido Realizando Metas en La Chorrera, en donde se espera un gran movimiento durante todo el día, convocado por Francisco Ameglio, vicepresidente de este colectivo y coordinadores del sector oeste. pic.twitter.com/rLBkNxmo0j — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 19, 2020