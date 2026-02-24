Nacional - 24/2/26 - 11:12 AM

Canal: Operaciones en la vía interoceánica continúan normales y seguras

El Canal de Panamá manifiesta que las operaciones de la vía interoceánica continúan de forma normal y segura.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Canal de Panamá informa que ha tenido conocimiento de la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que regía la administración de los puertos de Balboa y de Cristóbal y, por ende, que se encuentra ejecutoriado.

En ese sentido, el Canal de Panamá manifiesta que las operaciones de la vía interoceánica continúan de forma normal y segura.

Se mantienen comunicaciones con las entidades del gobierno central para las operaciones de los buques que arriben a dichas terminales portuarias.

El Canal de Panamá refirma su gestión basada en la transparencia y el rigor técnico en su operación continua.

