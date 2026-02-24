Colón combate robo de alcantarillas de bronce con tapas plásticas recicladas

Tapas para alcantarillas de material reciclado es la alternativa que ha adoptado el municipio de Colón para colocarlas en las vías públicas.

Con esta medida se busca minimizar los robos de las tapas de bronce, que a veces son retiradas por personas que luego las llevan a empresas recicladoras para venderlas.

Muchas de estas personas son habitantes de calle, quienes las sacan y las venden a las recicladoras, dejando el agujero en las vías o aceras.

La desaparición de las tapas de alcantarilla ha provocado que transeúntes caigan en los huecos o que los vehículos queden atrapados o, en el peor de los casos, se produzcan accidentes de consideración.

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, informó que las tapas plásticas que se están colocando en las avenidas y calles de la ciudad colonense son hechas con material plástico reciclado, en alianza con una empresa.

El burgomaestre indicó que toma un día para adecuar el área y colocar la tapa en el lugar, y se tiene programado colocar unas 60 tapas de plástico reciclado.

Agregó que estas tapas se ubicarán también en sectores como Buena Vista, San Judas, Cativá, Puerto Escondido y otras áreas.