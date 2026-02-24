Nacional - 24/2/26 - 11:38 AM

Colón combate robo de alcantarillas de bronce con tapas plásticas recicladas

Se busca minimizar los robos de las tapas de bronce, que a veces son retiradas por personas que luego las llevan a empresas recicladoras para venderlas.

 

Por: Diómedes Sánchez/Crítica -

Tapas para alcantarillas de material reciclado es la alternativa que ha adoptado el municipio de Colón para colocarlas en las vías públicas.

Con esta medida se busca minimizar los robos de las tapas de bronce, que a veces son retiradas por personas que luego las llevan a empresas recicladoras para venderlas.

Muchas de estas personas son habitantes de calle, quienes las sacan y las venden a las recicladoras, dejando el agujero en las vías o aceras.

La desaparición de las tapas de alcantarilla ha provocado que transeúntes caigan en los huecos o que los vehículos queden atrapados o, en el peor de los casos, se produzcan accidentes de consideración.

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, informó que las tapas plásticas que se están colocando en las avenidas y calles de la ciudad colonense son hechas con material plástico reciclado, en alianza con una empresa.

El burgomaestre indicó que toma un día para adecuar el área y colocar la tapa en el lugar, y se tiene programado colocar unas 60 tapas de plástico reciclado.

Te puede interesar

No habrá despidos en puerto de Cristóbal, confirma ministra de trabajo

No habrá despidos en puerto de Cristóbal, confirma ministra de trabajo

 Febrero 24, 2026
Diez años después, entregan instalaciones del colegio Moisés Castillo Ocaña

Diez años después, entregan instalaciones del colegio Moisés Castillo Ocaña

 Febrero 24, 2026
Colón combate robo de alcantarillas de bronce con tapas plásticas recicladas

Colón combate robo de alcantarillas de bronce con tapas plásticas recicladas

 Febrero 24, 2026
Canal: Operaciones en la vía interoceánica continúan normales y seguras

Canal: Operaciones en la vía interoceánica continúan normales y seguras

Febrero 24, 2026
Inauguran el nuevo Policentro de San Isidro

Inauguran el nuevo Policentro de San Isidro

Febrero 24, 2026

Agregó que estas tapas se ubicarán también en sectores como Buena Vista, San Judas, Cativá, Puerto Escondido y otras áreas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí