Nacional - 24/2/26 - 09:38 AM

Inauguran el nuevo Policentro de San Isidro

Después de 10 años de espera, hoy se dio la apertura de este policentro que cuenta con cinco niveles y empezará a funcionar por fases.

 

Por: Redacción / Crítica -

San Miguelito ya tiene nuevo centro de salud en funciones. Este martes 24 de febrero fue inaugurado el Policentro de San Isidro, y apenas terminó el acto protocolar en horas de la mañana comenzó la atención al público. 

La apertura será por fases, pero desde hoy ya hay servicios activos.

El nuevo policentro, que cuenta con cinco niveles, beneficiará a más de 250 mil residentes del distrito. 

En esta primera etapa están habilitados el cuarto de urgencias, farmacia y laboratorio clínico, funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana. Es el primer centro en San Miguelito con atención ininterrumpida.

El director regional de Salud, doctor Algis Torres, explicó que la atención aquí en el policentro inicia en el cuarto de urgencia, farmacia y laboratorio. 24/7 vamos a estar y posteriormente estarán siendo abiertos los otros servicios”, precisó.

En proyecto irá en fases. Posteriormente se activará la atención en medicina general, pediatría, ginecología y dermatología, además de cirugías menores y de urgencia. También se anunció atención odontológica en horario nocturno y sistemas de control prenatal, con consultas en turnos extendidos para quienes necesiten atención en la noche.

En el área de emergencias el centro dispone de dos ambulancias permanentes, una para adultos y otra pediátrica. 

La instalación cuenta además con 75 estacionamientos y tendrá presencia policial continua, incluyendo un área de celdas para la custodia de detenidos que requieran atención médica.

Las autoridades señalaron que este policentro también servirá de apoyo a residentes de Panamá Norte, donde actualmente no hay servicios de salud nocturnos. Otros centros del distrito operan hasta las 11:00 p.m., por lo que esta apertura amplía la cobertura médica en una de las zonas más pobladas del país.

La obra representa una inversión superior a 35 millones de dólares.

