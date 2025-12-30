Caso vigas H: Fiscalía analiza correos electrónicos en el MOP

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, realizó ayer una diligencia de inspección de análisis de correos electrónicos en la sede del Ministerio de Obras Públicas (MOP), como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de 600 vigas H.

En la diligencia participaron peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y abogados defensores.

Por este caso, 17 personas están imputadas, 13 por peculado doloso y 4 por peculado culposo, además de tres condenados a 60 meses de prisión.

De acuerdo con la Procuraduría, se han podido recuperar, hasta la fecha, 378 vigas, además de resarcimiento al Estado.

Las vigas, valoradas en más de 3 millones de dólares, estaban destinadas a los trabajos de reparación del puente de las Américas. Las vigas estaban dentro de un depósito del MOP, ubicado en Farfán, en el distrito de Arraiján.

Hace días atrás, el ministro del MOP, José Luis Andrade, dijo que se habían recuperado un tercio de las vigas y varios retazos. Señaló que parte de las vigas recuperadas serán utilizadas para proyectos de infraestructura vial.