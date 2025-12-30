Ministerio Público investiga demolición de monumento chino

El Ministerio Público inició una investigación para deslindar las responsabilidades por el caso de la demolición del Monumento a la Comunidad China y Mirador del Puente de las Américas, ordenado por la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba.

Ayer, la Fiscalía de La Chorrera se presentó a la Alcaldía del distrito de Arraiján para realizar una diligencia de allanamiento, luego de que fuese interpuesta una denuncia penal contra Peñalba.

Las investigaciones arrancaron en la sede central de Arraiján cabecera y luego se movieron a la sede temporal en Hato Montaña, donde las autoridades recopilaron documentación y otros elementos vinculados a esta decisión administrativa.

Previamente estuvieron en el lugar donde se mantenía la estructura, demolida la noche del pasado sábado por orden municipal, mediante el uso de maquinaria pesada.

Esteban Cheung, vocero de la Asociación China en Panamá, quien estuvo en el lugar, agradeció por la respuesta del Ejecutivo, que permitió reconstruir el monumento en su ubicación original.

“La manera como se hizo, cuando nosotros llegamos vimos unidades con pasamontañas que no son de la Policía Nacional, había unos caminos que no son del Ministerio de Obras Públicas y tampoco había presencia del Sinaproc y lo hizo un sábado en horas de la noche y en plena fiesta de fin de año. O sea, totalmente cuestionable y extraño cómo se procedió todo”, dijo Cheung.

Enfatizó que no han tenido ninguna comunicación con Peñalba.

La Alcaldía de Arraiján alega que la estructura tenía daños (detectó grietas y zonas inestables) y que la decisión de la demolición respondió a criterios técnicos y de seguridad.

Cancillería china deplora demolición

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, emitió una declaración lamentando la demolición del monumento que homenajeaba la contribución china al Canal de Panamá.

“China deplora la demolición forzosa por parte de las autoridades locales pertinentes en Panamá de un monumento a las contribuciones de China al Canal de Panamá”, escribió en su cuenta de X.

Añade: "El monumento se erigió como testigo y memorial de la histórica amistad entre China y Panamá, y de la enorme contribución de los trabajadores chinos que cruzaron los océanos hacia Panamá en el siglo XIX para ayudar a construir el Ferrocarril Oceánico Twin Ocean Railway y el Canal de Panamá, algunos de los cuales incluso pagaron el precio más alto durante la construcción”.

Reiteró que el monumento también reconoce la integración de los chinos en las comunidades locales.

Comunidades de fe llaman a restituir el monumento

El Comité Interreligioso de Panamá (COIPA), el Comité Ecuménico de Panamá (COEPA) y la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) expresaron su profundo dolor y rechazo ante la demolición del monumento que conmemoraba 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá, "un hecho que constituye un agravio a la memoria histórica".

"Atentar contra un símbolo que reconoce el aporte de la comunidad china significa herir la dignidad de un pueblo trabajador que, por generaciones, ha contribuido al desarrollo económico, social y cultural del país", reza el comunicado de prensa.

"Las comunidades de fe expresan su solidaridad con la comunidad china-panameña y hacen un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades para que el monumento sea restituido en su lugar original, como gesto de justicia", añade.