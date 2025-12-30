La Alcaldía de Panamá estima un repunte del 5% en las recaudaciones

La Alcaldía de Panamá prevé un aumento de entre un 3 y 5% en las recaudaciones respecto al año anterior, informó Olmedo Rodríguez, tesorero municipal.

"Con las proyecciones que llevamos, deberíamos estar cerrando entre un 3 y un 5% por encima de la recaudación del año anterior y la ejecución presupuestaria ha sido bastante baja; eso nos da chance a decir que nos ha ido mejor", manifestó Rodríguez.

El funcionario destacó que las recaudaciones podrán alcanzar $141 millones.

Destacó que la recaudación que se ha tenido hasta la fecha podría ser “la mayor que ha obtenido la Alcaldía históricamente”.

"Estamos hablando de un poco más de $141 millones, eso es por recaudación con relación a tasa, permisología y sin haber aumento en cuanto a la parte impositivo ni de tasas", manifestó durante una entrevista a TVN Noticias.

Además, explicó que las actividades que más le generan ingresos al Municipio están las relacionadas con el licor, obras y construcciones, la perisología nivel de la Dirección de Legal y Justicia y actividades comerciales.

Rodríguez reveló que este año se iniciaron procesos de fiscalización con el objetivo de actualizar el catastro municipal, algo que no se hacía desde 2011, según él.

"Eso nos ha permitido encontrar más de seis mil compañías que no estaban tributando con relación a la actividad y cuando vas a la práctica, se tienen más de dos o tres actividades, pero solo pagan por una", añadió.

Por otro lado, enfatizó que la entidad no contempla algún aumento de impuesto, tasas, ni ningún otra contribución.

“Sin embargo, es nuestro deber cobrar lo que corresponda y es algo que hemos venido haciendo y ha ayudado a ese incremento”, dijo el tesorero municipal.

En tanto, explicó que toda actividad económica dentro de un determinado distrito debe pagar impuestos municipales, para lo cual hay tablas, umbrales y no todos pagan lo mismo.

Por último, explicó que están trabajando en hacer docencia y explicarles a los contribuyentes que no se trata de algo arbitrario, sino que es lo que corresponde y que los mismos "vienen de la constitución y las leyes".