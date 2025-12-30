Nacional - 30/12/25 - 12:00 AM

Migración deporta y expulsa a 43 extranjeros a Colombia

Un total de 43 extranjeros fueron deportados y expulsados del territorio panameño ayer hacia Medellín, Colombia, mediante el vuelo chárter N.º 61, coordinado por el Servicio Nacional de Migración (SNM).

Del total, 38 ciudadanos correspondían al sexo masculino y 5 al femenino, siendo 30 ciudadanos deportados por mantener un estatus migratorio irregular, mientras que 13 fueron expulsados por representar un riesgo para la seguridad y el orden público.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, esta medida se adoptó tras comprobarse que mantenían antecedentes penales, entre ellos: posesión de arma de fuego, posesión simple de drogas, delitos por fabricación y tráfico de armas de fuego, delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico de drogas y delito contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.

Hubo otros con antecedentes criminales en los Estados Unidos, así como el reingreso al país evadiendo los puestos de control migratorio.

La entidad destacó que durante este procedimiento se respetó el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

