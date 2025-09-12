Chapman defendió los recortes presupuestarios para el 2026

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió ayer los recortes presupuestarios realizados para la vigencia fiscal 2026.

“Es cierto que hay limitaciones presupuestarias no solo para las universidades, sino para el Estado panameño como un todo”, expresó el ministro.

Las declaraciones de Chapman se dan luego de las reacciones de la Universidad de Panamá y de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sobre los presupuestos aprobados.

Champan señaló que el caso de la Unachi no se redujo; al contrario, fue levemente aumentando, a diferencia de otras universidades.

“Nos gustaría poder otorgarles más recursos a las universidades como el ITSE, más inversión en salud, carreteras y otras instituciones”, añadió el encargado del MEF.

Explicó que la situación coincide con la visita de la calificadora de riesgo Moody's a Panamá y la conferencia que dio el alto ejecutivo Renzo Merino. Destacó que el mes pasado sostuvo una reunión con las calificadoras, entre ellas Moody’s, y la visita a Panamá fue oportuna y se escucharon los retos que tiene el país.

Enfatizó que se han heredado problemas “enormes” del Estado panameño que incluyen un aumento “inédito” de la deuda pública, que ha triplicado el servicio, lo que se paga en interés, reduciendo de forma substancial los recursos disponibles para los tres órganos del Estado.

Indicó que Merino realizó una explicación de la situación muy clara de la situación que el presidente ha heredado desde el punto de vista fiscal, financiero y económico, por lo que se ha elaborado un plan con “acciones bien definidas, que se han comunicado a las calificadoras y a los mercados que financian gran parte del presupuesto y que están dando resultados.

Recordó que en el 2024, los mercados internacionales daban por descontado que Panamá iba a perder la calificación de riesgo de Moody's Rating y Standard & Poor’s, pero no ha pasado.

“Ya vamos en septiembre y eso no ha ocurrido; además, se ha reducido el costo de interés del pago o refinanciamiento de amortizaciones de deudas, a pesar de que los intereses de los mercados internacionales de dólares han estado en aumento y se ha ido reduciendo el margen adicional que tiene que pagar el país”, reiteró el ministro.

Se refirió además a cómo Merino brindó reflexiones sobre el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, así como de los aumentos de salarios, jubilaciones especiales, programas de subsidios; enfatizó que “eso pone restricciones a los recursos disponibles de las distintas instituciones y los órganos del Estado”.

“Estamos trabajando con un presupuesto a niveles históricamente altos y sin dejar de lado la meta de cumplir con el saldo fiscal. Por último, mencionó que se busca terminar el año con un saldo fiscal inferior al 4% y el próximo año inferior o, como máximo, al 3% y medio por ciento.