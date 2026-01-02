Nacional - 02/1/26 - 11:02 AM

Chapman pone el freno: el chen chen no cae del cielo

Chapman aseguró que el camino que ve el gobierno es otro. Más lento, sí, pero más firme: empleos reales, bien pagados y sostenibles

 

Por: Redacción / Crítica -

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que el chen chen en el bolsillo no es tirar dinero desde un helicóptero”

El ministro explicó que regalar plata puede calmar hoy, pero mañana deja el mismo hueco, o peor. Pan para hoy, hambre para mañana, como se dice en la calle.

Chapman aseguró que el camino que ve el gobierno es otro. Más lento, sí, pero más firme: empleos reales, bien pagados y sostenibles, sobre todo desde el sector privado. 

Dijo que este año se espera más movimiento económico, empujado por la logística, el comercio y el regreso de empresas extranjeras que están mirando otra vez a Panamá con interés.

Chapman declaró que Panamá ya salió de una de las listas internacionales ligadas al blanqueo de capitales, después de más de diez años dando vueltas en eso. 

Según Chapman, ahora el país es visto como cooperador, y eso ya se nota en bancos y empresas europeas que están pensando en volver.

Pero no todo está resuelto. El país sigue metido en otra lista, esta vez por asuntos fiscales. Ahí el ministro fue honesto: salir no será rápido.

Se están preparando nuevas leyes, incluyendo las que tienen que ver con la llamada “sustancia económica”, y eso implica sentarse a hablar con varios sectores. Nada exprés.

Chapman quiso dejar algo claro: estas reformas no significan nuevos impuestos. Son ajustes para cumplir reglas internacionales, sobre todo para empresas multinacionales, sin tocar los incentivos que ya existen.

En cuanto al gasto del Estado, dijo que el MEF está revisando leyes que hoy amarran el manejo del presupuesto, especialmente las que influyen en la planilla estatal y el empleo público. Esos cambios, adelantó, llegarán poco a poco a la Asamblea durante este periodo.

El “chen chen” no se regala, se gana. Y para que llegue al bolsillo, primero tiene que haber trabajo y una economía que aguante, no cuentos bonitos ni plata volando por el aire.

