Gobierno de Panamá resalta la relación de respeto con EE.UU.

Panamá y Estados Unidos mantienen una relación de respeto y colaboración en asuntos estratégicos como la seguridad, tras la crisis por el Canal de Panamá, que sigue “siendo panameño” pese a la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de recuperarlo, alegando una influencia china siempre negada por el Gobierno del país centroamericano, dijo este viernes el presidente José Raúl Mulino.

Al citar “la situación relacionada” con el Canal durante la tradicional rendición de cuentas de inicio de año ante el Parlamento, Mulino señaló que “lo que en un momento pareció el fin de un largo periodo de amistad, colaboración y reciprocidad, se fue recomponiendo con pulso y tiempo, con inteligencia diplomática, sin perder el foco en lo realmente urgente y verdaderamente importante”.

“Panamá avanzó hacia una relación de respeto, recuperación de confianza, trabajo conjunto y amistad. Y el Canal siguió siendo panameño, como en efecto lo seguirá siendo. El Canal de Panamá está en manos panameñas y así seguirá siendo”, afirmó el jefe de Estado, lo que arrancó aplausos en el hemiciclo legislativo.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999. La vía se rige por un Tratado de Neutralidad que está vigente desde octubre de 1979 y han suscrito más de 40 Estados y territorios.

La administración de la vía que comunica el Atlántico y el Pacífico enfrentó este año la arremetida de Trump, que alegando una “influencia china” sobre el Canal amenazó con recuperarlo para su país y exigió el paso gratis de los buques de guerra, ambos extremos rechazados por el Gobierno panameño.

Mulino siempre defendió que la administración del Canal solo la dirige Panamá y no ninguna potencia mundial, y exigió “respeto” para su país y que no se le involucrara en un conflicto geopolítico que solo atañe a Estados Unidos y China.

En este contexto, los gobiernos panameño y estadounidense suscribieron acuerdos en materia de seguridad que han multiplicado los ejercicios conjuntos en este país centroamericano, lo que generó inicialmente cierta polémica en Panamá al aumentar la presencia militar de EE.UU., de forma temporal y rotativa.

“Con los Estados Unidos colaboramos activamente en la lucha contra el crimen internacional. Los memorándum de entendimiento suscritos han fortalecido de manera concreta la seguridad de nuestra nación y afianzamos nuestra posición estratégica como nexo entre la gran potencia del norte con las potencias del sur del continente”, afirmó este viernes Mulino.

En una carta dirigida a Mulino en noviembre pasado, a propósito de un nuevo aniversario de la independencia de Panamá, Trump tildó a su colega panameño de “amigo firme y un valioso aliado” de Washington, lo que fue entendido en este país centroamericano como una señal de distensión bilateral tras la diatriba del Gobierno estadounidense contra el Canal interoceánico.

“Aplaudo sus esfuerzos por fortalecer la seguridad en nuestra región (…) me comprometo a trabajar con usted para salvaguardar aún más la seguridad del Canal de Panamá, un pilar vital del comercio para los Estados Unidos y del mundo”, dijo Trump en la misiva, difundida por el propio presidente panameño.

Mulino respondió agradeciendo a Trump por sus palabras y afirmando que Panamá y Estados Unidos son “naciones amigas, soberanas y cooperantes” en temas fundamentales como la seguridad, la paz y la protección de las libertades. EFE