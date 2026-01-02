Basura: Municipio de La Chorrera no descarta aplicar fianza de cumplimiento

Ante la crisis existente por el incumplimiento de la empresa Veolia Panamá en la prestación del servicio de recolección de basura, la alcaldía de La Chorrera no descartó la posibilidad de ejecutar la fianza de cumplimiento establecida en el contrato.

La fianza presentada por la firma Empresa Metropolitana de Aseo (EMAS en su momento) se fijó en el contrato No. 01-2006, firmado en junio de 2007, por un monto de $350,000.00 y otorgado por Interoceánica de Seguros.

El interventor municipal, Jerovy Aparicio, aseveró que le compete al consejo municipal la decisión de aplicar la cláusula vigésima séptima del contrato que aborda la fianza de cumplimiento.

Aparicio hizo además un nuevo llamado a la empresa Veolia Panamá para que cumpla con el cronograma de recolección presentado a mediados del 2025.

Dijo además que ya se han impuesto nueve multas por $500.00 a la empresa de aseo, con base en las denuncias presentadas en octubre del 2025 por los ciudadanos debido al incumplimiento del servicio.

Añadió que ya se prepara un nuevo paquete de multas tras recibirse nuevos informes sobre incumplimiento del servicio.

Auril Henríquez, jefe de Administración de Justicia, dijo que la empresa de aseo interpuso varios recursos de reconsideración a las multas impuestas.