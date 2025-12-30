Chinos chiricanos exigen disculpas públicas de alcaldesa

La Asociación China de la provincia de Chiriquí pidió acciones concretas contra la alcaldesa de Arraiján, luego de la demolición del monumento chino ubicado diagonal al Puente de las Américas.

Los directivos del grupo exigen una investigación, sí, pero también disculpas públicas de parte de la alcaldesa Stefany Peñalba y la restauración del monumento.

“Somos parte de Panamá, de su historia, de su cultura. No se puede borrar eso así”, dijeron.



Lo que más duele, aseguran, es que no hubo diálogo, ni aviso, ni intento de conciliación antes de tumbar el monumento. Nada. Solo la retroexcavadora y el silencio después.

Desde la asociación se refieren a la discriminación, de exclusión directa, de un acto que deja una herida abierta en una comunidad que lleva generaciones trabajando, pagando impuestos y aportando al país.

La molestia no se queda en Chiriquí. Los dirigentes confirmaron que ya hay comunicación con asociaciones chinas de otras provincias y que se está formando una coalición nacional. Todos coinciden en lo mismo: esto no puede quedar así.