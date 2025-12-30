Nacional - 30/12/25 - 10:51 AM

Chinos chiricanos exigen disculpas públicas de alcaldesa

Aseguran que hay comunicación con asociaciones chinas de otras provincias y que se está formando una coalición nacional.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Asociación China de la provincia de Chiriquí pidió acciones concretas contra la alcaldesa de Arraiján, luego de la demolición del monumento chino ubicado diagonal al Puente de las Américas.

Los directivos del grupo exigen una investigación, sí, pero también disculpas públicas de parte de la alcaldesa Stefany Peñalba y la restauración del monumento.

“Somos parte de Panamá, de su historia, de su cultura. No se puede borrar eso así”, dijeron.

Lo que más duele, aseguran, es que no hubo diálogo, ni aviso, ni intento de conciliación antes de tumbar el monumento. Nada. Solo la retroexcavadora y el silencio después.

Desde la asociación se refieren a la discriminación, de exclusión directa, de un acto que deja una herida abierta en una comunidad que lleva generaciones trabajando, pagando impuestos y aportando al país.

La molestia no se queda en Chiriquí. Los dirigentes confirmaron que ya hay comunicación con asociaciones chinas de otras provincias y que se está formando una coalición nacional. Todos coinciden en lo mismo: esto no puede quedar así.

Te puede interesar

Mujer de 63 años cumple su sueño de aprender a leer y escribir

Mujer de 63 años cumple su sueño de aprender a leer y escribir

 Diciembre 30, 2025
El bono de la UP no cae: el trámite sigue frenado en el MEF

El bono de la UP no cae: el trámite sigue frenado en el MEF

 Diciembre 30, 2025
Comida de cárceles en una sola mesa: contrato de $209 millones sin competencia

Comida de cárceles en una sola mesa: contrato de $209 millones sin competencia

 Diciembre 30, 2025
Chinos chiricanos exigen disculpas públicas de alcaldesa

Chinos chiricanos exigen disculpas públicas de alcaldesa

 Diciembre 30, 2025
Panamá vendió más afuera y atrajo millones: balance del MICI y lo que viene

Panamá vendió más afuera y atrajo millones: balance del MICI y lo que viene

 Diciembre 30, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera