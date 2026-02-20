Calle 50 se transforma: Mayer Mizrachi anuncia renovación por $8 millones

La emblemática Calle Nicanor de Obarrio, conocida por todos como la Calle 50, está a las puertas de una transformación radical. El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, confirmó que entre los meses de julio y agosto se llevará a cabo la adjudicación del proyecto de Renovación Urbana de esta vía, una de las arterias comerciales y financieras más importantes del país.

Con una inversión estimada en $8 millones de dólares, la obra será financiada íntegramente con los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según explicó el jefe de la comuna capitalina, la meta no es solo mejorar el asfalto, sino crear un verdadero "proyecto ciudad" que devuelva el brillo a esta zona.

Modernización sin afectar el tráfico

A diferencia de proyectos de administraciones pasadas que generaron controversia por reducir el espacio para el tránsito, Mizrachi fue tajante: no se eliminarán carriles.

"No estamos hablando de robarse un carril; eso que se hizo en el pasado es innecesario cuando hay espacio público que los comercios se han tomado", manifestó el alcalde en entrevista con TVN Noticias. La propuesta busca recuperar esos espacios públicos desperdiciados para devolverlos al peatón, manteniendo la misma cantidad de carriles para los conductores.

El plan maestro de la obra contempla:

Un adiós a la oscuridad

Uno de los motores principales de esta renovación es la falta de luz propia en la vía. El alcalde recordó que eventos masivos, como el Desfile de Navidad, siempre dejan en evidencia lo pobre que es la iluminación estatal en el área, ya que la calle termina iluminándose principalmente por los anuncios publicitarios de los edificios aledaños.

Con el nuevo sistema de iluminación y soterramiento, se espera que la Calle 50 no solo sea más segura y estética, sino que recupere su posición como la vitrina de la modernidad en la Ciudad de Panamá. "Para julio o agosto debemos estar adjudicando los contratos", sentenció el alcalde, marcando el inicio de la cuenta regresiva para una obra que promete cambiar la dinámica de la capital.