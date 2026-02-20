Corte Suprema otorga permanencia a funcionarios con más de 2 años de servicio

En un movimiento que busca saldar una deuda histórica con el recurso humano del sistema de justicia, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Chen Stanziola, anunció este jueves 19 de febrero una noticia que trae alivio a cientos de hogares panameños. Se trata de la aprobación del Acuerdo número 69 del 12 de febrero de 2026, una resolución que otorga carácter permanente a los servidores judiciales que han laborado bajo la sombra de la interinidad.

La medida beneficia directamente a aquellos funcionarios con sueldo fijo que han ocupado sus cargos por un periodo de dos años o más. Con esto, la institución busca poner fin a la incertidumbre laboral de quienes día a día impulsan los expedientes en los tribunales del país.

Un acto de humanidad y coherencia

Durante el anuncio, Chen Stanziola fue enfática al señalar que este cambio no es un simple trámite de oficina. “Esta decisión no representa únicamente un movimiento administrativo, sino un acto de coherencia institucional y de humanidad”, manifestó la magistrada. Para la presidenta de la CSJ, el objetivo es reconocer el profesionalismo de quienes son el soporte fundamental de la justicia en Panamá.

“Es un mensaje de gratitud, pero también de responsabilidad hacia el futuro”, añadió, subrayando que la estabilidad de los funcionarios es clave para un sistema robusto.

Rigor jurídico y ascensos bajo la lupa

Pero el mensaje no fue solo de celebración. La magistrada aprovechó el escenario para lanzar un recordatorio contundente a sus colegas: las decisiones de jueces y magistrados deben mantenerse bajo un rigor jurídico estricto, garantizando siempre la igualdad y la responsabilidad. La permanencia laboral debe ir de la mano con la excelencia en el servicio.

Además, el panorama de mejoras no termina aquí. Chen Stanziola adelantó que el Consejo de la Carrera Judicial entrará en una fase de revisión profunda sobre las reglas de ascenso y estabilidad. Esta tarea, que calificó como “impostergable”, promete modernizar la forma en que los servidores judiciales escalan posiciones, asegurando que el mérito sea el único camino hacia el éxito dentro del Órgano Judicial.

Con este paso, la administración de Chen Stanziola busca blindar la independencia judicial desde adentro, fortaleciendo el eslabón más importante del sistema: su gente.