Chiquita Brands operará bajo el modelo de aparcería en Bocas

La transnacional Chiquita retomará este año su producción en Panamá, que cerró meses atrás por un conflicto sindical, pero ahora bajo el modelo de aparcería, informó este jueves el Gobierno panameño.

Chiquita Panamá explotaba miles de hectáreas en la provincia occidental de Bocas del Toro a través de una concesión, pero cerró el negocio luego de que el sindicato de la empresa, Sitraibana, inició en abril un paro que se prolongó unos dos meses en rechazo a una reforma a la seguridad social ya vigente.

La transnacional despidió a unos 6.500 trabajadores y reportó pérdidas por unos 75 millones de dólares por el paro sindical, que fue declarado ilegal por un tribunal de trabajo.

Chiquita regresa y va "a modernizar la producción bajo un modelo que está dentro de la legislación panameña que se llama aparcería, que permite que la compañía ceda, sin traspasar de ninguna forma (la tierra), a colonos para producir" la fruta, explicó el titular del Ministerio de Comercio e Industria (Mici), Julio Moltó.

La transnacional se compromete "a comprar la fruta, regular su producción y apoyar" a los agricultores, "lo cual va a generar muchísimo más empleo en el área, todo bajo los estándares de Chiquita", agregó el ministro durante una intervención en la conferencia de prensa semanal del presidente panameño, José Raúl Mulino.