Chorrerano secuestrado por Ovnis vaticinó hambruna mundial después del 2020

Hace 24 años, Máximo Camargo, el chorrerano que viajó con los Ovnis (Objeto Voladores No Identificado) vaticinó lo que hoy vive el mundo: ¡una hambruna!

En 1996 lo entrevistamos sobre los 57 viajes que hizo con los extraterrestres y advirtió que después del 2020 habría hambruna mundial, algo que se vive hoy por el colapso económico en el planeta por la pandemia del covid-19.

En el año 1996, conocí personalmente a Máximo Camargo, cuando una tarde coincidimos en la Avenida de Las Américas de La Chorrera. Residía en el Barrio La Tulihueca, rebautizado ahora por el abogado y comentarista Raúl Ossa como "La Nueva Floridita". El hombre que sufrió la abducción de los Ovnis, falleció en el año 2019.

Pero hoy sus palabras toman más vigencia. Ya se habla entre los chorreranos de "El Profeta Camargo".

Camargo contó que viajó casi 57 veces con los extraterrestres en una nave. ‘Fui para que me llevaran a conocer un mundo cercano al nuestro que está en el sistema solar de Tilo. Me introdujeron en una cápsula transparente', rememoró.

Contaría que le pusieron unos aparatos en todo el cuerpo, algo parecido a los electrodos. "Vi a tres parados. Eran idénticos como una gota de agua. Igualitos todos. Pelo color oro. Nariz muy pequeña. Boca pequeña. Un corte de cara muy perfecto. Me dijo que después del 2020 habrá una gran hambruna y en el 2023 llegará un astro de grandes proporciones, más poderoso que todos los sistemas solares, y sacaría a la Tierra de su órbita. Me diría que su misión será preparar a las personas para un rapto que vendrá y que debería advertirles a todos que deberán estar preparados. Vendrán en masa para que la humanidad no tema. Y que les advierta a la humanidad del peligro que hay".

Máximo Camargo dijo que en 1987 fue su primer contacto con los extraterrestres.

En 1992, en el programa "Centinelas de la Noche" dirigido por José Luis Gil, contó que un día a eso de la 1:00 pm fue abordado por los Ovnis en un campo. Subió a una nave y se le dio un mensaje concreto y preciso para los mandatarios del mundo: "que viajará a las grandes naciones y que buscarán la paz sobre la tierra y que todos los gobiernos hicieran una superproducción de todo lo que fuera provechoso como alimentación para el ser humano desde 1987 hasta 1994, que son los años productivos, para que el hombre lo aprovechara para que cultivase e hiciera una gran producción.

A partir de 1994, el mundo se afectaría por una hambruna mundial. Habrá oro, dinero, pero no habrá comida.

Hasta JJ Benitez, autor de los libros "El Caballo de Troya", vino a La Chorrera a entrevistarlo reiteradas veces, para ver si cambiaba la versión.

Por los días que Camargo pregonaba su encuentro con los Ovnis, saltó a los medios en Panamá cuando agentes del SPI durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, se dirigieron a su residencia en La Tulihueca, en La Chorrera, y fue llevado a la Presidencia.