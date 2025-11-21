Cierre parcial en Avenida Balboa por trabajos del MOP: ¡paciencia, pueblo!

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que realizarám trabajos plena Avenida Balboa, a partir del 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. del domingo 23 de noviembre.



Los trabajos llevarán al cierre parcial de la calzada izquierda frente a la torre BAC, por el área del Parque Urracá.

Esto forma parte del proyecto de Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá, renglón 2, que cubre Bella Vista y San Francisco.

Se realizará la reposición de losas e inclusión de material selecto para levantar esa calle que ya venía pidiendo cariño hace rato.

Seguridad y recomendaciones

El MOP pide a los conductores que tomen rutas alternas, sigan las indicaciones del personal de seguridad vial y respeten toda la señalización puesta en la zona.

También recalcan que el estacionamiento debe ser solo en áreas demarcadas, para no hacer más enredo del que ya habrá.

El MOP pidió disculpas por los inconvenientes y agradeció la paciencia de la gente mientras se hacen estos trabajos.