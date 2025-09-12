Cobre Conecta, de Cobre Panamá, supera las 150 mil interacciones
Con más de 150 mil interacciones en poco más de un año, Cobre Conecta se consolida como un referente en comunicación directa y educación sobre minería.
Cobre Conecta, la iniciativa de Cobre Panamá que busca acercar la minería responsable a la ciudadanía, ha logrado conectar con más de 150 mil panameños desde su lanzamiento en 2024, convirtiéndose en un espacio de transparencia, educación y acceso directo a información confiable sobre la operación minera.
Desde su inicio, Cobre Conecta ha recorrido barrios, universidades, ferias, festivales y centros comerciales en todo el país, llegando a públicos diversos como familias, jóvenes, estudiantes y comunidades cercanas. Entre las actividades más destacadas se encuentran el tour virtual 360°, que permite recorrer la mina desde una experiencia interactiva, y la maqueta del agua, que explica cómo la operación utilizaba 99.9% de agua de lluvia, demostrando el manejo responsable de este recurso.
Los datos recopilados durante las activaciones muestran que cerca del 70% de los participantes llegaba con dudas o percepciones neutras sobre la minería. Sin embargo, tras recorrer los stands y conversar con los especialistas, más del 90% de los asistentes mejora su percepción, obteniendo información clara sobre los procesos de la mina y la minería responsable que se puede llevar a cabo en el país.
“Con Cobre Conecta, Cobre Panamá acerca la minería a los panameños de manera transparente y educativa. Nuestro objetivo es que cada ciudadano pueda formarse su propia opinión con información directa y confiable, y que comprenda cómo una operación responsable puede generar beneficios para el país”, expresó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.
Además de informar y educar, el programa ha generado un espacio para que la ciudadanía interactúe, haga preguntas y participe activamente, transformando la experiencia en un verdadero encuentro entre la empresa y los panameños. La combinación de actividades ha permitido que Cobre Panamá llegue a más de 15 mil puntos de activación en todo el país, consolidando a Cobre Conecta como un puente de información confiable y transparente.
