Cobre Conecta, de Cobre Panamá, supera las 150 mil interacciones

Cobre Conecta, la iniciativa de Cobre Panamá que busca acercar la minería responsable a la ciudadanía, ha logrado conectar con más de 150 mil panameños desde su lanzamiento en 2024, convirtiéndose en un espacio de transparencia, educación y acceso directo a información confiable sobre la operación minera.

Desde su inicio, Cobre Conecta ha recorrido barrios, universidades, ferias, festivales y centros comerciales en todo el país, llegando a públicos diversos como familias, jóvenes, estudiantes y comunidades cercanas. Entre las actividades más destacadas se encuentran el tour virtual 360°, que permite recorrer la mina desde una experiencia interactiva, y la maqueta del agua, que explica cómo la operación utilizaba 99.9% de agua de lluvia, demostrando el manejo responsable de este recurso.

Los datos recopilados durante las activaciones muestran que cerca del 70% de los participantes llegaba con dudas o percepciones neutras sobre la minería. Sin embargo, tras recorrer los stands y conversar con los especialistas, más del 90% de los asistentes mejora su percepción, obteniendo información clara sobre los procesos de la mina y la minería responsable que se puede llevar a cabo en el país.

“Con Cobre Conecta, Cobre Panamá acerca la minería a los panameños de manera transparente y educativa. Nuestro objetivo es que cada ciudadano pueda formarse su propia opinión con información directa y confiable, y que comprenda cómo una operación responsable puede generar beneficios para el país”, expresó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Además de informar y educar, el programa ha generado un espacio para que la ciudadanía interactúe, haga preguntas y participe activamente, transformando la experiencia en un verdadero encuentro entre la empresa y los panameños. La combinación de actividades ha permitido que Cobre Panamá llegue a más de 15 mil puntos de activación en todo el país, consolidando a Cobre Conecta como un puente de información confiable y transparente.

Con más de 150 mil interacciones en poco más de un año, Cobre Conecta se consolida como un referente en comunicación directa y educación sobre minería, fortaleciendo la relación de Cobre Panamá con las comunidades y promoviendo una conversación informada sobre el presente y futuro de la minería en Panamá.