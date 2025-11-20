Cobre Panamá y el Municipio de Omar Torrijos Herrera sellan una alianza que impulsará el desarrollo del distrito

Con el propósito de potenciar iniciativas que fortalezcan el progreso social, educativo y económico del distrito, Cobre Panamá y el Municipio del distrito Omar Torrijos Herrera, provincia de Colón han oficializado un acuerdo que establecen las bases para una colaboración estratégica interinstitucional. Este compromiso busca promover el Plan de Desarrollo distrital, enfocándose en la sostenibilidad y el progreso socioeconómico.

El documento consolida una alianza orientada a unir capacidades, recursos y esfuerzos para promover los proyectos priorizados por el distrito, así como nuevas acciones que respondan a las necesidades locales. La meta es clara: traducir el potencial de la región en beneficios tangibles y duraderos para sus residentes.

Entre sus principales objetivos, el documento establece:

-Una vigencia inicial de 6 meses, prorrogables, durante los cuales ambas partes desarrollarán acciones coordinadas según las necesidades del distrito.

-Un carácter exclusivamente comunitario, lo que significa que todas las iniciativas derivadas serán definidas conjuntamente entre el Municipio y la empresa, enfocadas en aportar soluciones reales a la población.

-Fortalecer educación, cultura, ambiente, tecnología y desarrollo social mediante programas que generen oportunidades reales.

-Acompañar y colaborar en el impulso de proyectos municipales alineados con las prioridades del distrito, especialmente aquellos que fomenten infraestructura social, formación y bienestar comunitario.

-Promover el desarrollo sostenible de la región, integrando buenas prácticas ambientales y acciones que permitan mejorar la calidad de vida.

-Impulsar actividades culturales, turísticas, artesanales y de emprendimiento, con miras a dinamizar la economía local y apoyar a las familias que dependen de estas actividades.

“Hemos analizado dónde podíamos mejorar la comunicación, y hoy está claro, cuando el municipio, el consejo y Cobre Panamá trabajan en coordinación, se pueden lograr grandes cosas. Confiamos en que el 2026 marcará una nueva era de desarrollo para la región, y este memorando refleja la unión de esfuerzos que nos permitirá avanzar hacia un futuro más próspero.”- Resaltó, Eulalio Yanguēz, Alcalde del distrito Omar Torrijos Herrera.

Durante la firma, autoridades municipales destacaron que esta colaboración llega en un momento clave para el distrito, ya que permitirá fortalecer iniciativas que impactarán directamente a la población gracias al acompañamiento técnico y social que ambas partes aportarán.

Jorge Carney señaló que para Minera Panamá esta alianza refleja un compromiso real con el desarrollo de Omar Torrijos. “Sabemos que las comunidades viven momentos difíciles y por eso estamos aquí, para construir soluciones juntos. Nuestro objetivo es claro: trabajar con las autoridades y los residentes para generar oportunidades, empleo y mejorar la calidad de vida, retomando proyectos importantes que han quedado pendientes.”

Esta alianza representa no solo una guía para la acción conjunta, sino también el inicio de un legado de progreso continuo. Con esta alianza, Cobre Panamá y el Municipio de Omar Torrijos Herrera reafirman su compromiso de construir un futuro más próspero y sostenible para la región, con efectos positivos que trascenderán a las próximas generaciones.