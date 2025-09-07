Coclesito recordó los 48 años de los Tratados Torrijos-Carter

Con banderas, discursos y mucho nacionalismo, los moradores de Coclesito y del distrito de La Pintada conmemoraron este domingo los 48 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, resaltando la figura del general Omar Torrijos Herrera y su lucha por la soberanía panameña.

El alcalde Eulalio Yángüez, del distrito Omar Torrijos Herrera, recordó la vida del “general de los pobres”, que compartía con campesinos y que logró la firma histórica que devolvió el Canal interoceánico a Panamá.

Durante su intervención, el alcalde habló de identidad, cultura y desarrollo comunitario, pero también dejó clara su posición sobre la apertura de la mina y el reservorio del Río Indio, como alternativas para generar empleos y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

El acto contó con la participación de diplomáticos de Cuba, Colombia, Indonesia, China y España, además de autoridades de Colón y Coclé.