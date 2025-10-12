¡Cocodrilos parquean en la Cinta Costera y Amador!

El Ministerio de Ambiente confirmó la presencia de cocodrilos americanos 🐊 en la Cinta Costera y la Calzada de Amador, dos de los puntos más visitados por locales y turistas en la capital.

El ingeniero Eric Núñez, jefe de Biodiversidad del @MiAmbientePma, explicó que estos animales se desplazan naturalmente y que la aparición en estas zonas no significa una invasión, sino parte de su comportamiento habitual.

“Puede tratarse del mismo cocodrilo moviéndose entre áreas, pero por precaución se colocarán letreros de advertencia para evitar incidentes”, aseguró Núñez.

El funcionario recordó que estas áreas no son aptas para bañistas, y pidió a la ciudadanía no alimentar ni acercarse a los reptiles, ya que esto altera su conducta natural.

MiAmbiente mantiene monitoreo constante en los puntos donde se ha reportado la presencia del cocodrilo americano, especie protegida en Panamá.