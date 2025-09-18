Nacional - 18/9/25 - 12:00 AM

Comisión de Presupuesto aprueba crédito adicional de $25 millones para el MOP

Por: Redacción Crítica -

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida y crédito adicional por un monto total de B/.25,290,000.00 millones de dólares a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De acuerdo con el titular del MOP, José Luis Andrade, estos fondos serán destinados para atender emergencias nacionales, así como a la rehabilitación de puntos críticos, avenidas, calles y aceras a nivel nacional, entre otros.

Ayer, Andrade sustentó su presupuesto para la vigencia fiscal 2026. La entidad había solicitado 1,457 millones de dólares (104.7 millones para funcionamiento y 1,352.3 millones para inversiones), pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó 715 millones.

De este monto, 40.3 millones para funcionamiento y 674 millones para inversiones; de eso, al menos 300 millones serán para el proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

El ministro pidió a la comisión recomendar al MEF una reconsideración de al menos 27 millones de dólares adicionales, principalmente para construcción y rehabilitación de carreteras, áreas donde el recorte fue más drástico.

