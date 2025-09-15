¿Cómo? Ministro Andrade dice que Betserai fue a su oficina a pedir contrato para una empresa

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade manifestó que el diputado Betserai Richards acudió a su oficina para solicitarle que ejecutara un proyecto “tapa huecos” en un sector de Tocumen y que, además, le propuso hasta el nombre de la compañía que debía hacer el trabajo.

“Yo le dije que sí, te lo hago (el tapa huecos) en La Siesta, si está para el sector de Tocumen, y él me dice: ‘Que lo haga tal compañía’. Yo no lo acepté, porque consideré que esa compañía no era la adecuada para hacer ese trabajo”.

“Él me lo propuso, él fue con un diputado suplente a mi oficina”, afirmó Andrade.

"Me extraña que él siempre me critique (por las contrataciones directas), cuando él pidió un proyecto de esos", añadió el titular del MOP.

Andrade explicó que en las contrataciones directas "nosotros ponemos el precio, decimos las actividades que hay que hacer y que esto llega hasta tal monto".