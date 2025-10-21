Confianza del consumidor sube, pero persiste incertidumbre económica

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) experimentó un leve aumento en septiembre de 2025, alcanzando 79 puntos, un incremento de 9 puntos en comparación con los 70 puntos registrados en junio de este año. Sin embargo, a pesar de esta mejora, la incertidumbre económica sigue afectando las expectativas de los panameños.

El indicador sobre la situación económica de los hogares registró un aumento de 11 puntos, pasando de 71 en junio a 82 en septiembre, lo que refleja una ligera mejora en la percepción de bienestar económico.

A su vez, las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses aumentaron en 22 puntos, alcanzando los 71 puntos. A pesar de este incremento, el indicador sigue dentro de la zona de desconfianza, lo que señala que los consumidores no perciben una clara recuperación económica.

El desempleo y la capacidad de ahorro continúan siendo factores de preocupación, con los consumidores mostrando un optimismo moderado pero también una profunda incertidumbre sobre el futuro económico del país. Estos datos son el resultado del estudio económico realizado por la Cámara de Comercio.