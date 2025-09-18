Nacional - 18/9/25 - 12:00 AM

Confirman casos de fiebre por oropouche en Veraguas

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su Dirección Regional en la provincia de Veraguas, informa que se han confirmado 10 casos de fiebre por oropouche autóctonos en distintos corregimientos de la región.

De acuerdo con los informes, Santiago reporta 3 casos, mientras que La Peña, Atalaya y Rodrigo Luque reportan 2 casos y La Mesa, uno.

La fiebre por Oropouche es una enfermedad viral transmitida por vectores, principalmente por la picadura del "jején" (Culicoides paraensis) y del mosquito Culex.

Algunos de los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, dolores musculares y articulares.

El Dr. Xavier Antonio Torres D., director regional del Minsa en Veraguas, exhortó a la población a acudir de inmediato al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas compatibles con la fiebre por Oropouche. Subrayó la importancia de la detección oportuna para iniciar la trazabilidad de contactos e investigación epidemiológica.

La entidad señaló que está reforzando las acciones preventivas y desarrollando campañas de docencia en la comunidad para fortalecer la vigilancia epidemiológica.

