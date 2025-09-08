Confirman primer caso de tosferina en San Miguelito

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó primer caso de tosferina en el distrito de San Miguelito.. La paciente es una mujer de 44 años, residente de la comunidad de Tinajitas, quien actualmente recibe atención médica en la Ciudad de la Salud.

Según informó la directora regional de Salud de San Miguelito, Yaviletsy Centella, la paciente presenta varias comorbilidades y no cuenta con evidencia de haber recibido la vacuna Tdap, fundamental para prevenir esta enfermedad respiratoria.

La tosferina es una infección bacteriana altamente contagiosa que afecta las vías respiratorias. Entre sus principales síntomas se encuentran la tos persistente, fiebre leve y ataques de tos intensos que, en algunos casos, pueden provocar micción involuntaria.

El Minsa reiteró la importancia de mantener al día el esquema de vacunación, especialmente en grupos vulnerables, para evitar la propagación de esta enfermedad.