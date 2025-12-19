Confirman tres casos de H3N2 variante K en Panamá

La influenza vuelve a prender las alertas en el país. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) confirmó tres casos de Influenza A (H3N2), variante K, detectados tras análisis de laboratorio realizados entre noviembre y diciembre.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la semana epidemiológica 51, el ICGES secuenció 10 muestras de Influenza A (H3N2) y tres dieron positivo para esta variante que ya circula en el país.

El caso que más preocupa es el de una joven de 23 años, residente en Bella Vista, quien fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santo Tomás el 12 de noviembre de 2025.

La paciente empezó con síntomas un día antes, presentando tos, rinorrea y dificultad respiratoria, que se complicaron por una exacerbación severa de asma y una infección de las vías respiratorias superiores. Según el informe, no tenía antecedentes de vacunación ni de viaje.

Los otros dos casos, detectados en diciembre, corresponden a mujeres adultas con cuadros respiratorios leves.

Uno de ellos es una paciente de 40 años, atendida en el Policentro de Parque Lefevre, con síntomas gripales, sin necesidad de hospitalización.

El tercer caso también fue manejado de forma ambulatoria, sin complicaciones graves.

Desde el Minsa reiteran el llamado a la población: si hay fiebre, tos, dolor corporal o dificultad para respirar, no lo deje pasar.

Recomiendan acudir a tiempo a un centro de salud, mantener las medidas de higiene, usar mascarilla si hay síntomas y vacunarse contra la influenza, especialmente personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y niños.

La influenza no es un relajo. Se parece a un resfriado, pero puede golpear fuerte, sobre todo cuando el cuerpo no está protegido.