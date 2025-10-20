Contralor Flores bloquea revisión de sus "superpoderes"

El Contralor General, Anel Flores, decidió no enviar a la Corte Suprema la advertencia de inconstitucionalidad presentada contra la resolución que le otorga facultades extraordinarias para imponer medidas cautelares personales y patrimoniales.

La Contraloría General de la República informó este lunes que Flores rechazó la solicitud del abogado Ángel Álvarez, quien buscaba que el máximo tribunal revisara la legalidad del reglamento que le permite al Contralor actuar como juez para “proteger los intereses públicos”.

Con esta decisión, Flores mantiene el control total sobre las medidas que puede dictar sin intervención judicial, una movida que muchos califican como un golpe a la institucionalidad.

El propio Contralor habría declarado que “las personas decentes no tienen nada que temer” y que su despacho “tiene amplios poderes, que en esta ocasión serán usados”, alimentando aún más la tensión entre la Contraloría y la Corte Suprema.

Diversos sectores políticos y empresariales advirtieron que la negativa del Contralor podría abrir la puerta a abusos de poder y persecuciones sin control judicial.