Contralor: ‘Tenemos que hacer un rescate de los dineros públicos que fueron ultrajados al pueblo’

El contralor de la República, Anel Flores, confirmó ayer que está en firme el proceso judicial por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands.

“El Ministerio Público ya tiene un proceso de enriquecimiento ilícito contra el señor Brands. Ahora le tocará al Ministerio Público hacer lo respectivo para que veamos los frutos de la investigación que inició la Contraloría”, expresó Flores.

Destacó que el informe entregado sustenta las inconsistencias patrimoniales.

“Aquí hay una auditoría que refleja que esta persona tiene un enriquecimiento que no puede justificar y eso es lo que estamos presentando”, manifestó en una entrevista al periodista Álvaro Alvarado.

A inicios del mes de septiembre, el Ministerio Público informó la apertura de una investigación por peculado y enriquecimiento injustificado.

Sobre las últimas medidas tomadas contra el vicepresidente, José Gabriel, y el exalcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, mencionó que "la ley de la Contraloría otorga la facultad para secuestrar y cautelar bienes cuando hay posibilidades de mal uso de recursos públicos".

Flores señaló que, durante los años, se ha visto que a muchas personas se les acusa de diferentes cosas, pero cuando hay una condena en firme o se está cerca de la condena, ya los bienes no existen; “los han traspasado a terceros o lo han escondido”.

Reiteró que lo que se hace, en estos momentos, es cautelar esos bienes que se consideran adquiridos tras el uso indebido de los recursos públicos.

Además, aseguró que las medidas de la Contraloría se sustentan en la Ley Orgánica de 1984 y que, antes de él, el único contralor que la utilizó fue Rubén Darío Carles.

"No solo queremos que la gente pague consecuencias penales por sus actos, sino que el pueblo panameño quiere que le devuelvan el dinero que se robaron; en eso estamos; lo que hacemos es buscar formas que no puedan atribuir lo que tienen", dijo.

Añadió: "Lo que más le molesta a la ciudadanía en general es que vemos a esta gente que llegó en taxi y sale en Ferrari y lo echan en la cara al resto del país; esto hay que pararlo".

Mencionó que seguirán investigando porque la duplicación de la deuda externa del país en 30 mil millones, sin obras que lo justifiquen, es inaceptable.

"Aquí se vivió un derroche de dinero con el pretexto de la pandemia que no solamente arruinó la economía, sino que arruinó las finanzas y la situación fiscal en este país... Tenemos que poner un orden y hacer un rescate de los dineros públicos que fueron ultrajados al pueblo panameño", dijo.