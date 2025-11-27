Copa Airlines lanza concurso para diseñar 'El avión de la Sele' rumbo al Mundial 2026

Copa Airlines y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) lanzaron este miércoles el concurso 'El avión de la Sele', una iniciativa que invita a los panameños a diseñar la imagen de la aeronave que acompañará a la roja centroamericana rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

"Como aerolínea oficial y orgulloso patrocinador de la Selección, queremos que el diseño de la imagen de la aeronave que acompañará este sueño sea creado por el talento panameño", dijo el director senior de Mercadeo y Programa de Lealtad de Copa Airlines, Marco Ocando.

El diseño ganador será plasmado en un avión Boeing de Copa Airlines que operará en los 85 destinos de su red, convirtiéndose en un "símbolo de orgullo" nacional y el artista ganador recibirá también un viaje para dos personas, que incluye entradas al primer encuentro de la selección de Panamá en el Mundial 2026, boletos aéreos, hospedaje, alimentación y transporte.

Entre los lineamientos del concurso, detalla el comunicado, exigen mantener el logo de Copa Airlines en su posición estándar, aplicar correctamente el escudo de la Fepafut y respetar la paleta de colores autorizada.