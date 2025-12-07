Nacional - 07/12/25 - 02:02 PM

Copa tiene vacantes de estibadores exclusivamente para egresados de Inadeh

No dejes pasar la chance y lleva tu hoja de vida lista: ¡Copa Airlines quiere talento local!

 

Por: Redacciópn / Crítica -

Copa Airlines realizará un reclutamiento exclusivo de estibadores este martes 9 de diciembre, en la sede del Inadeh ubicada en Los Andes Mall, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Solo para egresados del Inadeh 

Los interesados deben ser mayores de edad, tener educación secundaria completa, licencia de conducir vigente y estar dispuestos a trabajar turnos rotativos y días feriados

Esta es una oportunidad para quienes quieren formar parte de la industria aérea y crecer profesionalmente dentro de una de las aerolíneas más importantes del país.

