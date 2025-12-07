IMA reporta 125 mil jamones vendidos en primeros 4 días de Naviferias

Entre el 2 y el 6 de diciembre, las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) han vendido unas 125 000 cajas navideñas, que incluyen jamón y productos básicos como arroz, sal, azúcar y guandú.

El programa se desarrolló en 53 puntos de venta distribuidos en varias provincias, con control de cédula y código QR para garantizar que cada familia accediera a una sola caja.

Las autoridades destacan que las filas se han manejado en orden y que la logística permitió atender a miles de familias de manera simultánea.

Las Naviferias continúan en otras provincias, con la meta de cubrir todo el país y ofrecer las 500 000 cajas previstas para esta temporada. El programa busca garantizar abastecimiento accesible y apoyar la producción nacional de jamones.