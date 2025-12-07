Nacional - 07/12/25 - 12:35 PM

Tubería revienta en Puerto Pilón y la gente queda 24 horas sin agua

Se trata de una línea de 12 pulgadas, la cual reventó de golpe, por lo que cuadrillas del Idaan trabajan en el sitio para repararla cuanto antes.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Debido a una rotura de tubería en la comunidad de Santa Luisa, corregimiento de Puerto Pilón, varias comunidades amanecieron sin agua potable y siguen así por más de 24 horas.

Este sector ya está acostumbrado a vivir la misma historia: vecinos protestando porque el chorro no cae, el tanque vacío y la paciencia al límite. 

A veces, las roturas se dan por la presión del agua tras la ampliación de la potabilizadora de Sabanitas; otras, por la vida útil gastada de tuberías que tienen años sin ser reemplazadas.

Los moradores de Puerto Pilón piden que no los dejen esperando más y que la reparación se complete hoy mismo, porque en sus casas ya no queda ni una gota.

 

