Mulino viaja a Oslo para acompañar a María Corina Machado al Nobel de la Paz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Oslo, Noruega, como invitado especial de María Corina Machado, quien será galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, el próximo miércoles 10 de diciembre.

Según el Comité Noruego del Nobel, este premio se otorga a personas valientes, de principios firmes y comprometidas con la paz.

Este año, la organización reconoció a Machado por su “incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición pacífica de la dictadura a la democracia”.

Mulino, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, es uno de los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado, junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

“Como panameño, presidente y demócrata, es un gran honor estar aquí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha contra una dictadura que ha oprimido y empobrecido al pueblo venezolano. Será un privilegio compartir con otros mandatarios en este acto histórico”, expresó Mulino.

Desde que asumió la presidencia el 1 de julio de 2024, Mulino ha mostrado un firme apoyo internacional al movimiento de Machado.

Esta postura incluso llevó al rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela en julio de 2024, luego de la negativa del régimen a revisar las actas de las últimas elecciones venezolanas en medio de denuncias de fraude.

Mulino permitió que Panamá recibiera las actas originales de esa votación para custodiarlas como evidencia internacional, reafirmando su respaldo a la democracia venezolana.

Los Premios Nobel se entregan cada 10 de diciembre, fecha del aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Mientras que los galardones de Física, Química, Medicina y Literatura se entregan en Estocolmo, el Premio Nobel de la Paz se otorga en Oslo, de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel y en presencia del rey Harald V.

El comité evaluó que Machado cumple plenamente los criterios del testamento de Nobel: unir a la oposición, oponerse a la militarización y mantener un apoyo constante a la transición pacífica hacia la democracia. Su trabajo demuestra que los instrumentos democráticos también son instrumentos de paz, y simboliza la esperanza de un futuro donde los derechos fundamentales sean protegidos y la voz del pueblo escuchada.