Cristo Negro de Portobelo: se esperan más de 100 mil devotos

Desde este fin de semana y hasta el 21 de octubre, las autoridades locales y los estamentos de seguridad se preparan para recibir a miles de devotos que llegarán a la Iglesia San Felipe de Portobelo para venerar al Cristo Negro, también conocido como "el Naza" o "el Negro".

Esta festividad religiosa, considerada una de las más importantes del país, atrae cada año entre 100 mil y 120 mil personas, quienes acuden a cumplir promesas, pagar mandas y pedir favores a la milagrosa imagen. Muchos fieles realizan sacrificios corporales como muestra de arrepentimiento y renovación espiritual.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los peregrinos, se establecerán al menos cuatro puestos de control a lo largo de la carretera Sabanitas-Portobelo. En el operativo participarán alrededor de 400 agentes de diversas entidades de seguridad.

Los caminantes ya comienzan a llegar al pueblo, bajo la vigilancia constante de los organismos de socorro, preparados para atender cualquier emergencia.

Por su parte, los pequeños comerciantes locales se preparan con alimentos y artículos religiosos, con la esperanza de recuperar su inversión durante esta tradicional celebración.

