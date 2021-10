Cuánto dolor en sepelio de chica asesinada y arrojada en tanque séptico (Video)

Un sollozo, una lágrima, flores blancas y el adiós. Allá en Chepo, en el cementerio del lugar, la tristeza reinó entre los familiares, amigos y conocidos de Elizabeth Guillén, quienes hoy despidieron a la joven nicaragüense de 23 años.

Elizabeth fue asesinada el 24 de agosto por Félix Solís Vega, su pareja sentimental, quien luego de cometer el crimen, arrojó el cuerpo a un tanque séptico.

Una cruz, pintada de blanco, identifica la última morada de la chica. Su nombre destaca al igual que las flores que contrastan con el color intenso de la tierra, recién movida, que cubre el cuerpo de la joven.

El dolor de la pérdida era latente al momento del sepelio. Algunos de los presentes llevaron flores y las colocaron cerca de la cruz, otros se mantenían cerca y solo tenian puesta la mirada hacia donde se encontraba la tumba.

Debido al deteriorado estado de su cuerpo, los restos fueron trasladado directamente hacia el cementerio, donde era esperado por una decena de personas, No hubo misa, las bendiciones para Elizabeth se las dieron sus familiares y amigos, que manifestaron con esperanza, que ahora la joven puede descansar en paz.

Un caso horrendo

El caso de Elizabeth fue notorio. Su asesino, Félix Solís Vega, de 58 años, el administrador de un laboratorio de odontología acabó con la vida de la joven de una forma cruel tal como lo detalló el fiscal de este horrendo crimen.

"Eran cerca de las 2:00 a.m., del 24 agosto, cuando Félix, con un tubo le dio dos golpes a Elizabeth, quien estaba dormida y desnuda, posteriormente la asfixió, colocándole un cartucho en la cabeza, volvió a golpearla, le amarró las manos y tiró al tanque séptico, pero a los días empezó a sentir el mal olor, por lo que procedió a tirarle cal al tanque y selló con pegamento para que ya no emanara más la pestilencia y así los vecinos no se percataran".

El cuerpo de la joven permaneció dentro del tanque 36 días, mientras los familiares y amigos angustiosos la buscaban con la esperanza de encontrarla con vida.

El hombre confesó el crimen, se entregó a las autoridades y los condujo a dónde había abandonado a Elizabeth, con quien mantenía un romance

Hoy, Félix Solís Vega se encuentra en la cárcel.

