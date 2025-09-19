Nacional - 19/9/25 - 04:11 PM

¡Darién se monta en la ola portuaria!

Por: Redacción / CRÍTICA -

Darién tendrá nuevos puertos que prometen cambiar la vida de los residentes de La Palma y Cucunatí, gracias a proyectos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y autoridades locales.

Un equipo de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (DGPIMA) hizo inspecciones en Punta Rosero (La Palma, Chepigana) y en Cucunatí (Santa Fe) para levantar datos técnicos de las futuras obras.

La alcaldesa Yeika Julio junto al gobernador Arnulfo Díaz de León, el administrador del puerto de La Palma, Francisco Javier Barría, y el equipo técnico de la DGPIMA, participaron en la visita donde se confirmó que el área tiene buen calado natural, lo que facilitará los viajes y reducirá tiempos de traslado para las comunidades.

En Cucunatí, la alcaldesa Yamileth Cruz lidera el impulso de otra instalación portuaria que busca dinamizar la economía local, sumado a un plan que contempla hasta la construcción de cuartos fríos para pescadores y ganaderos.

La AMP aseguró que los proyectos se harán con un enfoque de sostenibilidad para garantizar su viabilidad a largo plazo.

Si se cumplen todas las fases —desde los informes técnicos hasta el diseño conceptual—, estas obras abrirán el camino a más comercio, mejor conectividad y oportunidades para más de 2,600 darienitas.

