Defensores de caso Odebrecht destacan ignorancia de fiscales en temas de sociedades y reaseguros

Los abogados defensores de los investigados en el caso Odebrecht le advirtieron ayer a la jueza Baloisa Marquínez, que los Fiscales desconocen el manejo de temas societarios y de los seguros y reaseguros.

Pedro Meilán, abogado del español Javier Díaz Torres y de Rod Díaz, destacó que el primero laboraba para una subsidiaria del Banco de Andorra, que ejercía de enlace con bufete en Panamá como los de Mauricio Cort, Algogal, MGR, Private Legal Service y GR Abogados, pero no cobraba, no era dignatario, no abría cuentas y desconocía beneficiarios finales

Meilán dijo que el Ministerio Público tiene "falencias sobre temas societario" y destacó que en noviembre de 2017, autoridades de Andorra recomendaron sobreseer a Díaz Torres, porque no cometió delito y advirtió la existencia de un doble juzgamiento.

Respecto al perredista Rod Díaz, el abogado Meilán sostuvo que ni siquiera hay delito y denunció la falta de lealtad del Ministerio Público y destacó además que la mayoría de las resoluciones que se emitieron para las indagatorias de los investigados, eran copy page.

También desmintió que Rod Díaz no quiso comparecer a la indagatoria. Es falso que nunca se presentó a la Fiscalía. Cuando llegó la citación en abril del 2019, su cliente estaba fuera de Panamá y eso se le advirtió al agente de instrucción.

En marzo de 2020 se presentó, pero giraron la boleta para el 2 de abril, pero vino la pandemia. Díaz estuvo dos meses y medio en Panamá y no le tomaron indagatoria y luego viajó a EEUU en un vuelo humanitario para retomar su trabajo, expresó Meilán,

El defensor denunció además que Díaz ofreció rendir la indagatoria vía tecnológica en varias ocasiones, lo cual no aceptó la Fiscalía...es la historia

Díaz no ha cometido ilícito y no se ha probado, pero además en todo caso las transferencias que se aduce que se dieron en 208 está prescrito.

Por su parte, la defensa de Alejandro Stanziola destacó que éste era un corredor de seguros y que recibió algo más de $6,000 por hacer un análisis de riesgo para un programa de autoseguro a un ejecutivo de Odebrecht.

Además, presentó una propuesta para asegurar esos riesgos ante la Aseguradora del Istmo...las pólizas son reales y no ficticias.

Por su parte, el abogado Aníbal Salas cuestionó que se investigue a Active Capital Reinsurance por una labor legítima de reaseguro para obras de Odebrecht, pero no se investiga a Aseguradora del Istmo ni a la Internacional de Seguros

Salas sostuvo que de la llamada Caja 2 de Odebrecht no solo se pagaron sobornos, sino que la mayoría de los trámites de la compañía se cubrían con esos fondos. La operación de Active Capital era totalmente lícita y por ende su propietario, Juan Antonio Niño, debe recibir un sobreseimiento definitivo.

La Fiscalía alegó que esa reaseguradora recibió $7.9 millones de fondos ilícitos de Odebrecht.

Por su parte, Gustavo Pereira, defensor del exdiputado Jorge Alberto Rosas, reveló que Odebrecht llegó como cliente a la firma Rosas y Rosas para referencia del Banco de Brasil y explicó que se le ofreció un servicio de pagar en efectivo a personal de la compañía constructora.

En tanto, Fernando Morales, defensor del excandidato José Domingo Arias, destacó que su cliente ha sufrido dos juicios paralelos, ya que se le ha estigmatizado como un corrupto y lavador de dinero, aunque no cometió nada ilícito.

Morales, quien se ha desempeñado como fiscal, destacó que hay presión política, mediática y social, pero solo reclama a la jueza Baloisa Marquinez que sea imparcial y objetiva.

Fernando Morales dijo que cuando "Mimito" Arias abrió sus cuentas de campaña en el Banco General, no hubo ningún tipo de impedimento o alerta.

Además reveló que José Porta, no tiene nada que ver con ese proceso y no debería estar involucrado, ya que solo fue jalado de los cabellos como único propósito de fortalecer la acusación contra José Domingo Arias.

El defensor de "Mimito" Arias también desmintió que Stanley Motta sugiriera abrir en Suiza la cuenta Allure Consulting Services para poder aportar una donación de la empresa Multitenant Overseas, propiedad del acaudalado empresario, la cual arrancó con $200 mil el 16 de diciembre de 2013.

El exfiscal Morales, a la vez cuestionó que la Fiscalía utilice como pruebas indiciarias informes policiales, que son meras especulaciones investigativas, sobre temas financieros que deben ser abordados por peritos idóneos.

