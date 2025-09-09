Nacional - 09/9/25 - 12:00 AM

Defensoría aprobó protocolo para prevenir la violencia hacia las mujeres

La Defensoría del Pueblo de Panamá aprobó el protocolo para prevenir, identificar, atender y sancionar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y laboral dentro de la institución.

Según la institución, la medida busca establecer mecanismos efectivos para prevenir y enfrentar ciertas situaciones de violencia o discriminación dentro de la entidad.

El documento establece medidas preventivas como canales de denuncia confidenciales, medidas de protección para las víctimas y sanciones disciplinarias para quienes incurran en conductas de acoso, discriminación o violencia.

En tanto, promueve una cultura para quienes basada en la igualdad, la dignidad humana y el respeto. La medida, aprobada por la resolución N.º DDP-DAJ-56-2025, entró en vigor tras su aprobación.

