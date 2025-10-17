Defensoría exige acción urgente ante el aumento de femicidios

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas ante el aumento de casos de femicidios registrados en el país, al recalcar que la violencia contra la mujer sigue cobrando vidas y requiere una respuesta más firme de las autoridades.

La Directora Nacional de Protección de los Derechos de la Mujer, Alessandra Chena lamentó que hasta septiembre ya se contaran 12 femicidios, cifra que aumentó recientemente con los casos de Selinda y una joven asesinada en Veraguas, hechos que aún están bajo investigación.

“Estos casos estremecen a la sociedad panameña y demuestran que no se está actuando con la rapidez y contundencia necesarias”, enfatizó Chena.

La funcionaria explicó que la Defensoría desarrolla un plan nacional enfocado en la educación y sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres, incluyendo campañas sobre masculinidades positivas y noviazgos saludables.

Hasta la fecha, se han realizado más de 800 actividades a nivel nacional —entre charlas, volanteos y defensorías móviles— para llevar información preventiva a comunidades, empresas y centros educativos.

Chena también criticó la difusión irresponsable de videos e imágenes violentas en redes sociales, lo que, según dijo, “vulnera la dignidad de las víctimas y normaliza la violencia”.

Por su parte, Ana Escobar, de la Fundación Vida Mujer, pidió dejar de culpar a las víctimas y trabajar en una verdadera cultura de respeto y empatía.

La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a fortalecer el sistema judicial con enfoque de género, crear medidas de protección efectivas y garantizar la seguridad de las mujeres en riesgo.