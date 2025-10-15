Defensoría hará informe sobre migrantes por crisis climática

La Defensoría del Pueblo de Panamá realizará un informe sobre personas migrantes a causa de la crisis climática, en el marco de un proyecto conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La coordinadora general de la Cooperación Española en Panamá, Itziar González, dijo ayer que la idea de realizar este estudio surgió durante una reciente reunión técnica con la Defensoría del Pueblo para revisar el avance de un "proyecto de apoyo a políticas migratorias" establecido entre las partes en 2023.

La reunión se celebró para determinar si el proyecto vigente desde el año en mención debía ser reevaluado a la luz de los cambios y la disminución drástica en el flujo de migrantes a través de la selva del Darién y del continente americano en general, luego del endurecimiento de las políticas migratorias de varios países, especialmente Estados Unidos.

"En este contexto, surgió un interés de parte de la Defensoría del Pueblo de hacer un estudio y un informe defensorial sobre personas en migración por motivos relativos al cambio climático, migrantes climáticos. Entonces esta es una de las actividades que se ha aprobado y que se va a iniciar próximamente en el contexto del proyecto", precisó González.