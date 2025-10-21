Definen estrategias para disminuir casos de violencia contra la mujer

Con el objetivo de definir acciones urgentes para reducir los hechos de violencia y femicidios en el país, autoridades se reunieron este lunes en el Ministerio de la Mujer.

Durante el encuentro, la ministra de la Mujer, Niurka Palacio, destacó que todos pueden estar expuestos en casos de violencias; reiteró que sí existen programas preventivos y políticas públicas.

Explicó que los recientes casos de femicidios registrados impulsaron la convocatoria con el fin de buscar mecanismos de respuesta y atención a víctimas.

Mencionó que, como parte de las primeras medidas, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzará a distribuir material informativo sobre la ruta crítica de denuncia durante entregas de bonos y pagos en comunidades de difícil acceso, especialmente en las comarcas.

Otros de los compromisos asumidos fueron la revisión de la Ley 82, que rige los acuerdos de pena, además de dar seguimiento a las iniciativas de otras instituciones (brazalete electrónico y la inversión pública para fortalecer programas).

Por otro lado, señalaron que no solo se busca darle una atención inmediata a las víctimas, sino romper el ciclo de dependencia, ayudándoles con programas como Red de Oportunidades, insumos, capacitaciones y kits agrícolas, dependiendo de las comunidades.

También se habló de la presentación de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, que permita el uso de brazalete electrónico para agresores y la instalación de dispositivos en los hogares de las víctimas, que sea monitoreada por las autoridades.

La semana pasada la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a fortalecer la prevención, la protección y la respuesta institucional frente a la violencia de género.