Denuncia: Profesora de Educación Física maltrata estudiantes

Panamá- Panamá- Una denuncia por maltrato a estudiantes, interpondrá este lunes ante varias entidades, la señora Yuly Quiroz, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Jesús María Pla, ubicado en Gualaca, Chiriquí, en contra de Quitzaliris Urriola, profesora jubilada de Educación Física y que aún dicta clases en este plantel y del Ministerio de Educación (Meduca).

Según informó la señora Quiroz, que ella ya interpuso la denuncia sobre este caso en la Defensoría del Pueblo y este lunes hará lo mismo ante la Fiscalía de Familia, la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), para que la docente sea destituida.

Sobre el caso, la señora Quiroz detalló que la profesora Urriola es muy mala con los más de 300 estudiantes de premedia a los que ella les dicta clases de Educación Física, y entre esos hay unos cuatro que tienen órdenes médicas, que han sido notificados por sus doctores tratantes, a través de las cuales se les prohíbe hacer ciertos esfuerzos físicos y otros que no padecen una condición especial tan marcada, "pero los que ella avasalla", y obliga a correr y hacer otro tipo de actividades que no deberían practicando.

Destacó que aunque la conducta de la profesora Urriola es generalizada con la mayoría de los estudiantes del plantel a los que les dicta clases, a ella le preocupa mucho los menores con condiciones especiales.

Entre lo menores con condiciones especiales que están siendo maltratados por la educadora, se encuentra una que padece asma crónica y que estuvo internada en Cuidados Intensivos, pero a pesar de ello la menor "ha sido ultrajada por esa señora", dijo Quiroz refiriéndose a la educadora denunciada.

También hay un menor que sufre la enfermedad de Pompe, padecimiento que le ocasiona fuertes dolores, y la profesora de Educación Física lo obligó a dar 5 vueltas a la cancha y él solo tenía unos días de haber salido del hospital en donde es internado para controlarle el dolor, sustento la denunciante.

De igual forma, hay otra niña que próximamente va a ser operada del corazón, porque tiene graves problemas en este órgano y la educadora en mención la obliga a realizar ejercicios físicos. "La tiene tan traumada que el equipo médico que la atiende la envió a ser tratada con una psicóloga para que pueda terminar el año escolar, mientras tanto pueda ser trasladada a ciudad de Panamá, porque la niña ya no da más", dijo.

Otro de los menores afectados por los malos tratos, es un menor que padece dislexia y según Quiroz, la profesora Urriola "quiere que el menor haga malabares en su cuaderno. Lo evalúa con uno", agregó.

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Jesús María Pla, dejó claro que la directora encargada del plantel, Niurka Quintero y Raquel Castillo, directora Regional del Meduca, conocen la situación que se está registrando en este plantel "y nadie hace nada", por lo cual en la denuncia que ella interpondrá ante las autoridades, ellas también estarán incluidas.

Dejó claro que "yo no voy a permitir que un niño se me muera en el colegio, tan solo porque Meduca no hace nada", a pesar de que la conducta de la educadora se viene dando desde hace muchos años y que esté año se ha ensañado con este grupo de estudiantes que padecen condiciones médicas especiales.

Quiroz, también solicita la destitución de la directora encargada de este plantel ubicado en Gualaca, de la directora Regional del Meduca y de cualquier otro educador que resulte involucrado en este caso.

Si las autoridades panameñas no han nada, la denunciante está dispuesta a llevar el caso a instancias internacionales o a donde tenga que ir, porque para ella esos son sus hijos también, ya que así los ve ella.

Mencionó que si no se han realizado nuevas protestas es porque está esperando que la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, se presente a Gualaca a responder. "Yo si creo que la ministra tiene ganas de hacer las cosas bien, pero ese equipo corrupto que tiene dentro del Meduca a nivel nacional es una cosa horrible y ella no puede manejar ese barco solita", resaltó.

