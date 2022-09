Denuncian destrucción de muro en San Felipe; encargados lo aclaran

Mucha molestia e indignación ha generado un restauración que se le ha hecho al muro de San Felipe, mismo que da vista a la Bahía de Panamá, esto luego que decidieran modificarlo poniendo aparentemente bastante cemento por encima de la estructura histórica.

Ángelo Peregrina, denunció a través de sus redes sociales, que la zona fue totalmente cambiada y no les importó que esto fuera dañado. A pesar de eso, consultó si eso se puede hacer y no causará que la Unesco, le quite el título de sitio histórico.

Tras publicada la información, Lineth Montenegro, directora Nacional de Patrimonio Cultura, emitió un comunicado, aclarando la situación del lugar.

Detallan que el proyecto denominado Santa Familia, cuenta con planos aprobados por la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos (CONAMOH), además, los planos de Anteproyecto se aprobaron en el 2018 y el plano final en el 2019.

"El decreto ejecutivo no. 51 de abril de 2004 indica que toda finca que colinda con la muralla colonial requiere intervenirla. A ese proyecto se le hizo inspección cuando iniciaban la intervención en la muralla, a fin de verificar los materiales, determinando que cumplían con lo aprobado por lo cual se llevó a cabo la intervención. Cabe destacar que la figura de sanción no aplica en procedimientos de intervención aprobados", informan.