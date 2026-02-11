Desacato de testigo Damaris Rodríguez retrasa el juicio del caso Odebrecht

El desacato de la testigo Damaris Rodríguez Araúz marcó el decimoctavo día de audiencia del caso Odebrecht en Panamá, luego de que la exfuncionaria de la Policía Nacional no atendiera el llamado del Tribunal, pese a que desde el 17 de agosto de 2025 se había emitido una boleta para su comparecencia.

La ausencia obligó a suspender el juicio hasta el viernes 13 de febrero, fecha en la que originalmente se tenía previsto culminar la fase de alegatos. Sin embargo, el proceso continuará con la evacuación de pruebas periciales y testimoniales, lo que retrasará su finalización al menos una semana adicional.

Tribunal confirma citaciones previas a la testigo

Aunque la Fiscalía intentó excusar la inasistencia alegando posibles irregularidades en el trámite de citación, el Tribunal explicó que cuenta con todos los recibidos conformes de las diligencias judiciales realizadas.

Entre ellas figuran:

Con estos elementos, el Tribunal considera que la testigo estaba formalmente citada.

Nueva boleta y posible multa por desacato

Antes de proceder con la multa correspondiente por desacato judicial, la jueza Baloisa Marquínez ordenó emitir una nueva boleta para que Rodríguez Araúz comparezca el viernes 13 de febrero a las 8:30 a. m.

La defensa sostiene que su presencia es clave para el proceso, ya que el informe del perito Antonio Lim —documento central para la acusación— se elaboró con base en reportes de la exfuncionaria, quien no está acreditada como contable ni cuenta con formación en esa área.

Defensa de Martinelli insiste en contrainterrogatorio

El abogado Alfredo Vallarino, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, afirmó que la defensa espera ejercer plenamente el derecho al contrainterrogatorio, al considerar que la testigo habría realizado acusaciones sin preparación técnica especializada.

El retraso en el juicio del caso Odebrecht mantiene la atención pública sobre uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia reciente de Panamá.