Colón se queda sin bomba y plena: suspenden el Carnaval Alegoría 2026

La Junta Directiva del Carnaval de Colón “Alegoría 2026” anunció la tarde de este miércoles la suspensión total de las actividades públicas programadas para las festividades carnestolendas en la ciudad de Colón, debido a la falta de condiciones logísticas, de seguridad y coordinación institucional.

En el comunicado oficial dirigido a la comunidad colonense, la organización explicó que la decisión responde a circunstancias de fuerza mayor que impiden garantizar el desarrollo seguro de los eventos.

También precisaron que la suspensión obedece a la falta de coordinación institucional, ya que no hubo un acuerdo operativo entre las entidades con competencia territorial y jurisdiccional en la provincia de Colón.

Además, no se lograron establecer las condiciones mínimas de logística y protección para garantizar la seguridad de comparsas, artistas y público.

De igual manera, los organizadores detallaron que existen limitaciones de recursos financieros, operativos y de custodia necesarios para un evento de la magnitud del carnaval.

La Junta Directiva expresó su pesar por la decisión y ofreció disculpas a la comunidad colonense, señalando que el carnaval no se cancela por falta de interés o esfuerzo, sino por la ausencia de condiciones básicas necesarias para su realización.

Ante esta situación, Jair Morales, presidente de la Asociación de Comparsas Unidas en Colón, calificó de “irresponsable” el anuncio hecho por la Junta Directiva del Carnaval sobre la suspensión de esta festividad en la urbe colonense.

Indicó que las comparsas son el corazón de los carnavales y muchas de estas agrupaciones ya están organizadas, mientras otras han desarrollado inscripciones. Morales aseguró que se estarán reuniendo para abordar el tema.

Una fuente extraoficial, que pidió reserva de su nombre, señaló que entre los inconvenientes estuvo la falta de apoyo de la municipalidad y que la seguridad requerida por parte de la Policía Nacional dependía de que los agentes encargados de la vigilancia fueran pagados.