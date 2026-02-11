Escuela José Agustín Arango arranca el 2026 con cara nueva

Más de 580 estudiantes, junto a docentes y administrativos, volverán a clases este 2026 en la Escuela José Agustín Arango con estructuras remodeladas.

Ahora el plantel abre sus puertas con mejores condiciones para que el año escolar arranque sin excusas. Hubo trabajos en el techo y las aulas deterioradas.

La directora de Proyectos del Meduca, Tarcila Soane, explicó que los trabajos incluyeron el cambio y aumento del nivel del techo, nueva cubierta, renovación de cielo raso y luminarias. También se reemplazaron ventanas y puertas para mejorar la ventilación y la seguridad. La meta, dijo, fue darle funcionalidad y comodidad real a la escuela.

Por su parte, la directora del plantel, Claribel Cedeño, no escondió su satisfacción. Señaló que la comunidad educativa venía enfrentando incomodidades desde hace tiempo. Con estas mejoras, aseguró, los estudiantes tendrán aulas más modernas y equipadas para aprender en un ambiente digno.

Pero no es el único centro intervenido. El Ministerio de Educación mantiene activos a más de mil funcionarios, apoyados por unas 26 instituciones del Estado, que trabajan en pintura, limpieza profunda y reparaciones en distintos planteles del país. Se están atendiendo pasillos, paredes, pisos y estructuras que llevaban años esperando mantenimiento.

El director nacional de Mantenimiento, Héctor Brancas, indicó que el plan no se detiene. Con el Programa de Verano 2026 se ejecutan trabajos de electricidad, plomería y revisión de mobiliario. En total se priorizaron 820 escuelas: 505 ya fueron atendidas, 157 siguen en ejecución y 158 están programadas, beneficiando a 287,708 estudiantes.

También se suma el apoyo del Plan Libertad, con privados de libertad colaborando en adecuaciones, y más de 100 cadetes de la Policía Nacional que trabajan incluso en época de carnaval en centros de Panamá Centro y Panamá Norte.

El Meduca reiteró que el mantenimiento no es cosa de temporada. La intención es sostener las mejoras durante todo el año y garantizar que las escuelas no vuelvan a caer en abandono.